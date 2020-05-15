Головна Новини
15 травня • оновлено в 12:43
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Усика та Ломаченка запідозрили у зв'язках із ФСБ: спортивні підсумки 14 травня

6.2т
Читати матеріал російською

Тренер українського борця Богдана Грицая, який кинув виклик Усику, запідозрив Олександра та його кума Василя Ломаченка у зв'язках із ФСБ, а в УПЛ оголосили дату відновлення сезону.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 14 травня.

Крім того, російський олімпійський чемпіон Олексій Ягудін обматюкав владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Тренер борця Грицая запідозрив Усика та Ломаченка у зв'язках із ФСБ

"Геній єдиноборств": МакГрегор звернувся до сім'ї Нурмагомедових

Прем'єр-ліга України поновлюється: названо точну дату

"Почати лаятися": українська олімпійська чемпіонка обурилася через карантин

Ягудін обматюкав допомогу Північній Кореї під час кризи в Росії

"Нікуди не йшов": Бріггс зробив заяву про повернення Кличка

Дружина Есек'єля Гарая Тамара Горро станцювала стриптиз і обламала чоловіка

Готовий замінити Лопеса: відомий український боксер кинув виклик Ломаченку

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Конор МакГрегор Богдан Грицай Василь Ломаченко Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
147
160
Смішно
9
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Унион
VS
Бавария
Тотал голов Левандовски больше 1.5
2.90 Сделать ставку
Кельн
VS
Майнц
Победа Кельна
1.96 Сделать ставку
Айнтрахт
VS
Боруссия М
Победа Боруссии М с форой (0)
1.77 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Герта
Герта не проиграет
1.72 Сделать ставку
Team Secret
VS
Heretics
Победа Heretics
1.60 Сделать ставку
AVEZ
VS
Heretics
Победа Heretics с форой в -2,5 раунда
1.60 Сделать ставку
Winstrike
VS
Syman
Победа Syman
1.87 Сделать ставку
Endpoint
VS
KOVA
Победа Endpoint с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SKADE
VS
SMASH
Победа SMASH
1.95 Сделать ставку
Аугсбург
VS
Вольфсбург
Тотал меньше 2.5
1.91 Сделать ставку