Усика та Ломаченка запідозрили у зв'язках із ФСБ: спортивні підсумки 14 травня

Тренер українського борця Богдана Грицая, який кинув виклик Усику, запідозрив Олександра та його кума Василя Ломаченка у зв'язках із ФСБ, а в УПЛ оголосили дату відновлення сезону.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини четверга, 14 травня.

Крім того, російський олімпійський чемпіон Олексій Ягудін обматюкав владу РФ. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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