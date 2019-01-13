Усика "продинамили'': спортивні підсумки 12 січня

Російський допінгіст "застрелився" на Кубку світу з біатлону, а потенційний суперник "продинамив" Усика. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 12 січня.
Крім того, скандальний екс-динамівець Алієв побив свою колишню дружину і у нагрубив Ломаченко проспекту відзначилися зухвалим заявою. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
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