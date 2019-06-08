Усика прибалдiв після поразки Джошуа: спортивні підсумки 7 червня

З'явилося відео реакції Усика на поразку Джошуа, на якому українець просто прибалдiв і Україна вийшла в півфінал ЧС з футболу U-20. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 7 червня.
Крім того, Англія в історичному півфіналі драматично вилетіла з Ліги націй і лідер збірної України U-20 отримав страшну травму в чвертьфіналі ЧС. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Прибалдiв: з'явилося відео реакції Усика на поразку Джошуа
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