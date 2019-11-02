Усика хочуть жорстко підставити з чемпіонським боєм: спортивні підсумки 1 листопада

Усику готують жорстоку підставу з чемпіонським боєм і американський боєць UFC розповів правду про Хабіба.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 1 листопада.
Крім того, Суркіс висловився про слабкість "Динамо" після перемоги над "Шахтарем", а у Усика виник несподіваний варіант з боєм проти екссуперника Кличка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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