Усика до дебюту в хевівейті готує сексуальна брюнетка: фотофакт

Український чемпіон Олександр Усик продовжує активну підготовку до дебютного бою в суперважкій ваговій категорії.
Очікується, що наш співвітчизник вийде в ринг проти представника Камеруну Карлоса Такама. При цьому поєдинок може бути перенесено з запланованої дати 18 травня, так як в цей же день свій захист чемпіонського пояса проведе американець Деонтей Уайлдер.
Поки ж Усик активно працює в тренажерному залі. Допомагає йому в цьому фахівець з реабілітаційного фітнесу Зінаїда Бондаренко. Яскрава брюнетка буквально знущається над боксером, змушуючи його виконувати немислимі розтяжки.
На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram тренерка Усика виклала фото з одного з занять. "Коли тренуєш чемпіона, автоматично стаєш краще!" – підписала знімки дівчина.
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко
Instagram Зінаїди Бондаренко
Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу у важкій вазі Гленн Макрорі передбачив Усіку яскравий виступ в новій для нього ваговій категорії, приписавши його до еліти хевівейта.
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