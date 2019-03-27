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Усика до дебюту в хевівейті готує сексуальна брюнетка: фотофакт

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Український чемпіон Олександр Усик продовжує активну підготовку до дебютного бою в суперважкій ваговій категорії.

Очікується, що наш співвітчизник вийде в ринг проти представника Камеруну Карлоса Такама. При цьому поєдинок може бути перенесено з запланованої дати 18 травня, так як в цей же день свій захист чемпіонського пояса проведе американець Деонтей Уайлдер.

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Поки ж Усик активно працює в тренажерному залі. Допомагає йому в цьому фахівець з реабілітаційного фітнесу Зінаїда Бондаренко. Яскрава брюнетка буквально знущається над боксером, змушуючи його виконувати немислимі розтяжки.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram тренерка Усика виклала фото з одного з занять. "Коли тренуєш чемпіона, автоматично стаєш краще!" – підписала знімки дівчина.

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Олександр Усик і Зінаїда Бондаренко

Instagram Зінаїди Бондаренко

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-чемпіон світу у важкій вазі Гленн Макрорі передбачив Усіку яскравий виступ в новій для нього ваговій категорії, приписавши його до еліти хевівейта.

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Особа
Олександр Усик
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