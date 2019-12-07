Усик звернувся до воїнів ЗСУ: спортивні підсумки 6 грудня

Усик і Ломаченко звернулися до воїнів ЗСУ, а Джошуа розповів про жорсткий тролінг Кличка. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 6 грудня.
Крім того, Знаменита чемпіонка заступилася за спортсменів- "зрадників" і УЄФА був у захваті від гри українського голкіпера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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