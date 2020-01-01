Усик записав несподіване звернення до України: спортивні підсумки 31 грудня

Усик звернувся до українців, а боксер, який чотири роки не виходив у ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 31 грудня.

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