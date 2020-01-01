Головна Новини
1 січня • оновлено в 10:05
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

Усик записав несподіване звернення до України: спортивні підсумки 31 грудня

2.1т
Читати матеріал російською

Усик звернувся до українців, а боксер, який чотири роки не виходив у ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 31 грудня.

Усик записав несподіване звернення до України: спортивні підсумки 31 грудня

Крім того, Ємельяненко розповів про бій з Кадировим і на російській фігуристки порвалася сукня під час виступу: відео курйозу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Боксер, який чотири роки не виходив у ринг, виграв чемпіонський бій нокаутом в першому раунді

"Обмежений": Ємельяненко розповів про бій з Кадировим

"У своїй країні": Усик звернувся до українців

На російській фігуристки порвалася сукня під час виступу: відео курйозу

"Динамо" оголосило про рішення по лідеру команди

"Сидів погано": легенда ММА осадив Олександра Емельяненка

"А якщо Рамзан впаде?" У Хабіба виступили проти бою Ємельяненко – Кадиров

Промоутер вніс ясність з приводу наступного бою Усика, назвавши дату і місце

За маску Путіна: російський хокеїст розповів про бруд з РФ

"Динамо" пішло на істотні поступки при продажу легіонера

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги