Усик захворів на COVID-19: спортивні підсумки 21 листопада

Усик, який заперечував небезпеку коронавірусу, перехворів на COVID-19 і розповів про симптоми, а щодо матчу Швейцарія – Україна буде нестандартне рішення від УЄФА.

Крім того, російська чемпіонка світу з боксу влаштувала скандал у літаку через прохання надіти маску, а Федецький розповів про "найлютішу п'янку" в "Шахтарі".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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