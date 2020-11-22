Усик захворів на COVID-19: спортивні підсумки 21 листопада
Усик, який заперечував небезпеку коронавірусу, перехворів на COVID-19 і розповів про симптоми, а щодо матчу Швейцарія – Україна буде нестандартне рішення від УЄФА.
Крім того, російська чемпіонка світу з боксу влаштувала скандал у літаку через прохання надіти маску, а Федецький розповів про "найлютішу п'янку" в "Шахтарі".
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 21 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Усик, який заперечував небезпеку коронавірусу, перехворів на COVID-19 і розповів про симптоми
Щодо матчу Швейцарія – Україна буде нестандартне рішення від УЄФА: ЗМІ розкрили деталі
Російська чемпіонка світу з боксу влаштувала скандал у літаку через прохання надіти маску
Федецький розповів про "найлютішу п'янку" в "Шахтарі"
Відомий український легкоатлет трагічно помер у Броварах
Український голкіпер пропустив дивний гол після удару із середини поля. Відео
Ісінбаєва пояснила свій "колапс" на зустрічі з Путіним
Хакери вкрали у британських спортсменок інтимні фото й відео з iCloud і виклали їх у мережу
"Шахтар" у меншості сенсаційно втратив очки в УПЛ
Зі збірної України відрахували легіонера після відмови баскетболістів грати з ним в одній команді – ЗМІ
Віцепрезидент УАФ висловився про долю матчу Швейцарія – Україна