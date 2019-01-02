Усик влаштував сюрприз воротареві "Динамо": спортивні підсумки 1 січня

Усик зробив несподіваний подарунок воротареві "Динамо", а роздягнені Роналду з нареченою зібрали 10 млн лайків за добу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 1 січня.

Крім того, в мережу потрапило відео дебошу відомого хокеїста в літаку і чемпіонка світу з України знялася у гарячій новорічній фотосесії. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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