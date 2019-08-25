Усик "умив" росіян за слова про Україну: спортивні підсумки 24 серпня

Усик принизив росіян за слова про Україну і "Динамо" в скандальному дебюті Михайличенка з двома вилученнями не змогло обіграти головного аутсайдера УПЛ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 24 серпня.

Крім того, непереможний український боксер в ефектному бою розгромив росіянина і Усик різко висловився про російських боксерів. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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