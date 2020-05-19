Усик у кофті з прапором України станцював із Поляковою
Український боксер Олександр Усик і співачка Оля Полякова взяли участь у "Руханці", яка відбувається в рамках Всеукраїнської школи онлайн під час карантину.
Разом із ведучою Анною Домнич вони запально танцювали під пісню Полякової, Потапа і Олега Винника під назвою "Свят! Свят! Свят!" Відео танцю з'явилося на спільному Instagram-каналі Усика і Василя Ломаченка.
Зазначимо, що боксер прийшов на передачу в кофті з українським прапором.
Усик вже не вперше бере участь у "Руханці". На початку квітня він разом із гімнасткою Наталією Годунко провів зарядку для дітей, показавши їм кілька вправ для підтримки тіла в тонусі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як виглядали б Усик, Ломаченко і Володимир Кличко, якби були жінками.