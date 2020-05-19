Усик у кофті з прапором України станцював із Поляковою

Український боксер Олександр Усик і співачка Оля Полякова взяли участь у "Руханці", яка відбувається в рамках Всеукраїнської школи онлайн під час карантину.

Разом із ведучою Анною Домнич вони запально танцювали під пісню Полякової, Потапа і Олега Винника під назвою "Свят! Свят! Свят!" Відео танцю з'явилося на спільному Instagram-каналі Усика і Василя Ломаченка.

Олександр Усик, Оля Полякова та Анна Домнич

Зазначимо, що боксер прийшов на передачу в кофті з українським прапором.

Усик вже не вперше бере участь у "Руханці". На початку квітня він разом із гімнасткою Наталією Годунко провів зарядку для дітей, показавши їм кілька вправ для підтримки тіла в тонусі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали, як виглядали б Усик, Ломаченко і Володимир Кличко, якби були жінками.