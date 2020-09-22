Усик став студентом українського ЗВО

Український боксер Олександр Усик вступив на перший курс психологічного факультету Харківського національного університету внутрішніх справ.

Як повідомляє сайт телеканалу "Інтер", наш співвітчизник успішно склав вступний іспит із психології та англійської мови. Відзначається, що поблажок знаменитому спортсменові не робили, і він складав тести разом з іншими абітурієнтами на загальних підставах.

Після закінчення іспиту Усику провели екскурсію університетом, розповіли про його історію та випускників. Український боксер також зустрівся з курсантами ЗВО, відповів на їхні запитання та взяв участь у фотосесії.

В Олександра вже є одна вища освіта. Раніше він закінчив Львівський університет фізичної культури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Усик взяв участь у зйомках кліпу знаменитого репера.