Усик проміняв Порошенка на Онуфрія, озвучивши дивну "відмазку"

Олександр Чеканов Спорт 15:12, 6.05.2020

Український боксер Олександр Усик розповів, що одного разу не прийняв поздоровлень Петра Порошенка з Днем народження.

У російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" спортсмен заявив, що знаходився в гостях у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія піл час дзвінка експрезидента, але послався на тренування.

"Я реально 17 січня приїхав до нього в гості. На свій день народження. Тоді мені дзвонив президент. Ще Порошенко був. Я кажу: Вибачте, у мене тренування. Я не можу взяти трубку о шостій вечора. У мене тренування". Мені кажуть: "Так це ж президент", А коли мене будуть бити на ринзі президент же мені не допоможе..." – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик в цьому ж фільмі заявив, що не перестане спілкуватися з росіянами, так як "хтось ділить портфелі". У свою чергу суперчемпіон Василь Ломаченко назвав Росію і Україну "єдиним народом".

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