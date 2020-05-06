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6 травня • оновлено в 23:25
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Усик проміняв Порошенка на Онуфрія, озвучивши дивну "відмазку"

7.7т
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Український боксер Олександр Усик розповів, що одного разу не прийняв поздоровлень Петра Порошенка з Днем народження.

У російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!" спортсмен заявив, що знаходився в гостях у предстоятеля УПЦ МП Онуфрія піл час дзвінка експрезидента, але послався на тренування.

"Я реально 17 січня приїхав до нього в гості. На свій день народження. Тоді мені дзвонив президент. Ще Порошенко був. Я кажу: Вибачте, у мене тренування. Я не можу взяти трубку о шостій вечора. У мене тренування". Мені кажуть: "Так це ж президент", А коли мене будуть бити на ринзі президент же мені не допоможе..." – сказав Усик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик в цьому ж фільмі заявив, що не перестане спілкуватися з росіянами, так як "хтось ділить портфелі". У свою чергу суперчемпіон Василь Ломаченко назвав Росію і Україну "єдиним народом".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
митрополит Онуфрій Олександр Усик
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Он точно дурачок, этот трУсик!
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
ОЙ КАК НЕ ЖАЛКО! а может у него мозга и не было никогда?
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Emа Ol
Emа Ol
Так Усік також брехло - приїхав до Онуфрія, а сказав, що на тренуванні.
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