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13 червня • оновлено в 09:18
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Усик поб'ється за титул: спортивні підсумки 12 червня

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Усик поб'ється за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а українська фітнес-модель знялася оголеною.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 12 червня.

Усик поб'ється за титул: спортивні підсумки 12 червня

Крім того, в мережі згадали, як Ломаченко нокаутом здобув чемпіонський титул і створив історію в боксі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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