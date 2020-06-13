Усик поб'ється за титул: спортивні підсумки 12 червня

Усик поб'ється за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі, а українська фітнес-модель знялася оголеною.

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Крім того, в мережі згадали, як Ломаченко нокаутом здобув чемпіонський титул і створив історію в боксі. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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