Усик і Ломаченко заплуталися – Гордон пояснив любов боксерів до "русского міра"

Український журналіст Дмитро Гордон висловив думку, що боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко заплуталися в своїх оцінках дійсності, тому роблять проросійські заяви.

В інтерв'ю каналу "Україна" Гордон зазначив, що єдиний шанс повернути спортсменів в сторону України – побудувати сильну країну.

"Вони видатні боксери, які заплуталися у своєму світогляді. Зокрема, на тему "русского міра". Вони громадяни України, які мають право на свою точку зору. У нас таких громадян України з такими поглядами в країні багато. Нам їх вбивати? Що нам з ними робити? Нам треба будувати таку економіку і таку Україну, щоб люди, які люблять Росію... Я зараз говорю не про Усика та Ломаченка, а про те, що у нас багато любителів "русского міра", Росії та Путіна. І їх на Марс не вивезеш. Потрібно будувати таку Україну, щоб вони сказали: "Блін, та тут же краще ніж там – в "русском мірє", – сказав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес!", в якому назвали Україну і Росію єдиними. Боксери зазнали жорсткої критики, а також були внесені до бази "Миротворця".

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