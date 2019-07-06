"Усик - хто це?" Легендарний Тайсон здивував визнанням про українського боксера

У Києві гостює легендарний американський боксер Майк Тайсон, який сьогодні на зустрічі з українськими журналістами поділився думкою про українських боксерів.

Раніше Тайсон вже висловлювався про Василя Ломаченка, якому знову насипав кілька компліментів під час зустрічі "Сніданок з чемпіоном" від Parimatch. Але коли американця попросили прокоментувати перспективи Олександра Усика в суперважкій вазі, Майк "дав задню".

"Усик? Я особливо не знаю цього хлопця", - без особливого збентеження сказав Тайсон.

Олександр Усик

Олександр Усик готується до дебюту в хевівейті, восени зібравшись провести черговий поєдинок. Український абсолютний чемпіон крузервейт планував дебютувати в хевівейті ще в травні проти камерунця Карлоса Такама, але був змушений скасувати бій через травму.

Майк Тайсон є одним з найвідоміших боксерів за всю історію боксу, здобувши більше 100 перемог в кар'єрі. Останній бій "Залізний Майк" провів в 2005-му, програвши ірландцеві Кевіну Макбрайду. Зараз легендарний боксер має свій бізнес і знімається в невеликих ролях кіно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через перехід в хевівейт Олександра Усика викинули з престижного боксерського рейтингу.

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