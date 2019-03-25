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Унікальна олімпійська чемпіонка померла в Росії

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Узбецька олімпійська чемпіонка з фрістайлу 1994 року Ліна Черязова померла в Новосибірську. Колишня спортсменка померла на 51-му році життя

"У Новосибірську на 51-му році життя після тривалої хвороби померла олімпійська чемпіонка з фрістайлу Ліна Черязова", - йдеться в повідомленні прес-служби управління фізичної культури і спорту Новосибірська.

Ліна Черязова

Ліна Черязова

everything.kz

Прощання з Черязовою відбудеться в середу, 27 березня.

Ліна Черязова народилася в 1968 році в Ташкенті. У 1993 році Черязова завоювала "золото" чемпіонату світу в австрійському Альтенмарктi, а в 1994 році перемогла на Олімпійських іграх у норвезькому Ліллехаммері, ставши першою в історії олімпійською чемпіонкою в лижній акробатиці.

На сьогоднішній день Черязова є також єдиним золотим призером зимових Олімпійських ігор в історії Узбекистану. На її рахунку також два "золота" чемпіонатів СРСР (1990, 1991). У різні роки вона брала участь в етапах Кубка світу, а з 1992 по 1994 рік перемогла в 13 з 18 етапiв.

Ліна Черязова

Ліна Черязова

Кадр із відео

Після Олімпіади 1994 року Черязова на тренуванні в Лейк-Плесіді отримала важку травму голови. Однак вона змогла повернутися у великий спорт і в 1998 році зайняла 13-е місце на Олімпійських іграх в Нагано, після чого завершила спортивну кар'єру. З того моменту вона постійно проживала в Новосибірську.

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Тема
лижна акробатика
Місце
РосіяНовосибірськ
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кацапы кого хочешь в могилу загонят!
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Grimm Betty
Grimm Betty
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