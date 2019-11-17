Українську чемпіонку вбив потяг: спортивні підсумки 16 листопада

Чемпіонку України з боксу розчавив насмерть поїзд і в мережі згадали страшний нокаут в кар'єрі Кличка. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 16 листопада.
Крім того, домашню еротику популярної спортсменки злили в мережу, а дружина Шумахера розкрила прохання Міхаеля. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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