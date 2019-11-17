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17 листопада • оновлено в 10:52
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Українську чемпіонку вбив потяг: спортивні підсумки 16 листопада

1.9т
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Чемпіонку України з боксу розчавив насмерть поїзд і в мережі згадали страшний нокаут в кар'єрі Кличка. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 16 листопада.

Українську чемпіонку вбив потяг: спортивні підсумки 16 листопада

Крім того, домашню еротику популярної спортсменки злили в мережу, а дружина Шумахера розкрила прохання Міхаеля. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украинскую чемпионку убил поезд: спортивные итоги 16 ноября". Обоз, ну раз у вас смертельные происшествия на ж/д дороге входят в спортивные итоги.....Тогда как тебе такой заголовок? - "Поезд смертельно нокаутировал украинскую чемпионку в первую секунду первого раунда."
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