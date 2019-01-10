Український футболіст здійснив героїчний вчинок: спортивні підсумки 9 січня

У Ломаченка виник несподіваний варіант, а модель Playboy зробила інтимний вчинок заради Мессі. OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 8 січня.
Крім того, чемпіонка з боксу прикинулася новачком і ефектно покарала бійців, а екс-футболіста "Динамо" принизили в Росії. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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