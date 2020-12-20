11-кратний чемпіон світу з боротьби помер у Харкові від COVID-19, а Василь Ломаченко не стримався і втратив самовладання під час інтерв'ю.

Крім того, Україна вперше в історії виграла чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 19 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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