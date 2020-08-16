Український чемпіон прийняв громадянство РФ: спортивні підсумки 15 серпня

Український чемпіон отримав паспорт РФ, з радістю заявивши, що "відчуває себе росіянином", а Мессі, за відомостями іспанської радіостанції, поставив ультиматум "Барселоні".

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Крім того, гендиректор БАТЕ викинув свою військову форму і звернувся до силовиків Білорусі і культуристка впустила собі на обличчя штангу, знявши все на відео. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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