Український боксер виграв чемпіонський бій нокаутом: спортивні підсумки 26 вересня

Максим Іншаков Спорт 09:19, 27.09.2020

Непереможний український боксер виграв бій нокаутом і захистив чемпіонський пояс, а Луческу розповів про "важку ситуацію" в "Динамо".

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 26 вересня.

Крім того, американський боксер переміг "нокаутом року" в першому раунді і знамениті сестри-серфингистки зайнялися продажем контенту для дорослих. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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