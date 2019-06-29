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Український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор

Український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор
У фінальному поєдинку в суперважкій вазі наш співвітчизник здолав француза
12.2тЧитати матеріал російською

Український боксер Віктор Вихрист став чемпіоном II Європейських ігор, які в ці дні проходять в Мінську.

У фінальному поєдинку в суперважкій вазі 27-річний чемпіон Європи з Кременчука здолав француза Мурада Алієва.

Віктор Вихрист

Віктор Вихрист

НОК України

У першому раунді бій йшов зі змінними успіхом. Боксери часто завершували обміни в клінчі. У другій трихвилинці Віктор активніше пішов вперед, працюючи двійками з акцентом на праву руку.

Кінцівка складалася для нашого співвітчизника непросто. За 30 секунд до кінця третього раунду через зіткнення головами Віктор отримав розсічення, і лікар зупинив бій. Після підрахунку очок судді з рахунком 4:1 віддали "золото" українцеві.

Український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор

Відзначимо, що на шляху до фіналу Віктор виграв у росіянина Івана Верясова в 1/8 фіналу і у хорвата Владана Бабича в 1/4 фіналі. Півфінал проти ще одного хорватського боксера, Марко Мілуна, завершився також перемогою українця.

Український боксер в кривавому бою виграв "золото" Європейських ігор

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Нагадаємо, що Віктор в 2017 році став учасником гучного скандалу.

Вихрист зазнав резонансної поразки в 1/8 фіналу чемпіонату світу з боксу, який проходить в німецькому Гамбурзі. Наш співвітчизник програв австралійцю Джозефу Гудалу завдяки скандальному рішенням суддів.

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Особа
Віктор Вихрист
Місце
БілорусьМінськ
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
38:10 .Соболезнования кастрюлям.,,
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Tapasenko 0leg,да хоть 100,лучше получить медаль которая останеться на всю жизнь,чем как у какцапов половину медалей заберут из-за допинга, через некоторое время.
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