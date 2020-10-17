Український боксер потрапив під кримінал через кашу: спортивні підсумки 16 жовтня
Знаменитий український боксер нагодував людей кашею і потрапив під кримінальну справу і тренер Швейцарії назвав божевіллям перемогу України в Лізі націй.
Крім того, російський коментатор назвав кайфом матч Україна – Іспанія.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 16 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Знаменитий український боксер нагодував людей кашею і потрапив під кримінальну справу
Тренер Швейцарії назвав божевіллям перемогу України над Іспанією в Лізі націй
Російський коментатор про матч Україна – Іспанія: ну кайф ж!
Знаменита фітнес-модель випадково виклала в мережу свою еротику
ЗМІ порахували, скільки заробить Ломаченко за бій з Лопесом
Єдиний кривдник Ломаченка: якби я подивився бої українця, то побоявся б вийти на ринг
УЄФА може відібрати Євро-2020 у Росії і змінити формат турніру – ЗМІ