Український боксер потрапив під кримінал через кашу: спортивні підсумки 16 жовтня

Знаменитий український боксер нагодував людей кашею і потрапив під кримінальну справу і тренер Швейцарії назвав божевіллям перемогу України в Лізі націй.

Крім того, російський коментатор назвав кайфом матч Україна – Іспанія.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 16 жовтня. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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