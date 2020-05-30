Український боєць побив російського блогера: спортивні підсумки 29 травня

Максим Богданов Спорт 09:09, 30.05.2020 Оновлено: 09:27, 30.05.2020

Український боєць MMA Аскар Можаров побив російського блогера і отримав виклик на бій, а колишній динамівець Алієв програв дебютний боксерський поєдинок.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини п'ятниці, 29 травня.

Крім того, знаменитий гравець "Динамо" Калитвинцев відповів Володимиру Соловйову і знаменита фітнесмодель Джессіка Вівер показала трюк зі своїми силіконовими грудьми. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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