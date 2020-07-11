Українська тенісистка виправдалася за зйомку топлес: спортивні підсумки 10 липня

Українка Ястремська виправдалася за фото топлес, які назвали расистськими, а боксери одночасно відправили одне одного в нокдаун під час бою в США.

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Крім того, американська чемпіонка повністю оголилася на честь дня народження і "Шахтар" дізнався можливих суперників у "фіналі восьми" Ліги Європи. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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