Українська тенісистка виграла незвичайний матч-трилер: спортивні підсумки 31 травня

Українська тенісистка виграла матч-трилер на Roland Garros, який йшов два дні і Кемпбелл назвав секрет перемоги над Ломаченком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 31 травня.
Крім того, Джошуа виступив з різкою заявою через Уайлдера і клуб Прем'єр-ліги звільнив тренера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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