ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

Українська тенісистка виграла незвичайний матч-трилер: спортивні підсумки 31 травня

810Читати матеріал російською

Українська тенісистка виграла матч-трилер на Roland Garros, який йшов два дні і Кемпбелл назвав секрет перемоги над Ломаченком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 31 травня.

Крім того, Джошуа виступив з різкою заявою через Уайлдера і клуб Прем'єр-ліги звільнив тренера. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Українська тенісистка виграла незвичайний матч-трилер: спортивні підсумки 31 травня

Йшов два дні: українська тенісистка виграла матч-трилер на Roland Garros

Ломаченко – Кемпбелл: британець розкрив секрет перемоги над українцем

Реванш з Повєткіним? Джошуа виступив з різкою заявою через Уайлдера

Через дебати Зеленського і Порошенка: гравець збірної Росії накинувся на Ракицького

Відомий патріот України: клуб Прем'єр-ліги звільнив тренера

"Було важко": Світоліна відверто розповіла про стосунки з Монфісом

Фінал Ліги чемпіонів 2019: українки приголомшили УЄФА

"Роблять вигляд": розкрилася дивна правда про футболістів збірної України

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки