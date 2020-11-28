Українська тенісистка народила від легіонера "Динамо": спортивні підсумки 27 листопада

Максим Іншаков Спорт 09:21, 28.11.2020 Оновлено: 09:21, 28.11.2020

ФІФА оголосила кошики для жеребкування відбору ЧС-2022, повідомивши, де Україна, а відома тенісистка народила від футболіста "Динамо".

Крім того, Шевченко прокоментував смерть Марадони і розповів, яким той був за життя

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 27 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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