Українська тенісистка народила від легіонера 'Динамо': спортивні підсумки 27 листопада

ФІФА оголосила кошики для жеребкування відбору ЧС-2022, повідомивши, де Україна, а відома тенісистка народила від футболіста "Динамо".

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OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 27 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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