Українська тенісистка народила від легіонера "Динамо": спортивні підсумки 27 листопада
ФІФА оголосила кошики для жеребкування відбору ЧС-2022, повідомивши, де Україна, а відома тенісистка народила від футболіста "Динамо".
Крім того, Шевченко прокоментував смерть Марадони і розповів, яким той був за життя
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 27 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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