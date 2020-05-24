Українська чемпіонка, яка підтримала Усика, має контракт у Москві: спортивні підсумки 23 травня
Чемпіонка України з боксу, що заступилася за Усика, виявилася любителькою Росії, а ексфорвард "Металіста" Мілян Мрдакович знайдений мертвим. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 травня.
Крім того, Олена Колесник викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику" і шведський футболіст Маркус Берг пояснив, чому в країні багато смертей від коронаiирусу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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