Українська чемпіонка, яка підтримала Усика, має контракт у Москві: спортивні підсумки 23 травня

Чемпіонка України з боксу, що заступилася за Усика, виявилася любителькою Росії, а ексфорвард "Металіста" Мілян Мрдакович знайдений мертвим. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 травня.

Крім того, Олена Колесник викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику" і шведський футболіст Маркус Берг пояснив, чому в країні багато смертей від коронаiирусу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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