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24 травня • оновлено в 10:33
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Українська чемпіонка, яка підтримала Усика, має контракт у Москві: спортивні підсумки 23 травня

5.3т
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Чемпіонка України з боксу, що заступилася за Усика, виявилася любителькою Росії, а ексфорвард "Металіста" Мілян Мрдакович знайдений мертвим. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 23 травня.

Українська чемпіонка, яка підтримала Усика, має контракт у Москві: підсумки спорту 23 травня

Крім того, Олена Колесник викликала на бій Соколову за бажання "хайпанути на Усику" і шведський футболіст Маркус Берг пояснив, чому в країні багато смертей від коронаiирусу. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 986.

    Вилікувалися: 7108. Померли: 617.

  • У світі захворіли понад 5,3 млн осіб, загинули – більше 340 тисяч.

  • В Італії виявили новий побічний ефект коронавірусу – починаються проблеми зі щитовидкою.

  • Вчені назвали дати закінчення пандемії в країнах-епіцентрах.

  • Зеленський заявив про другу хвилю коронавірусу і закликав Україну готуватися.

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