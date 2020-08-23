Українська арбiтриня вразила красою: спортивні підсумки 22 серпня

Максим Іншаков Спорт 09:11, 23.08.2020

Українська дівчина-арбітр вразила мережу своєю красою, а австралійська чемпіонка розстебнула сорочку і викликала захоплення у пiдписнників.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 22 серпня.

Крім того, російські біатлоністи масово змінили громадянство і Суркіс розповів про нововведення Луческу в "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Українська дівчина-арбітр вразила мережу своєю красою

Австралійська чемпіонка розстебнула сорочку і викликала захоплення у пiдписників

Російські біатлоністи масово змінили громадянство

На стадіоні в Росії здійснили жертвоприношення. Відео

Непереможний українець виграв бій нокаутом в 1-му раунді Bellator 244. Відео

Шевченко забив 3 голи і виграв для "Мілана" Суперкубок Італії: як це було

Суркіс розповів про нововведення Луческу в "Динамо"

Зінченко розповів про реакцію Гвардіоли після вильоту "Манчестер Сіті" з Ліги чемпіонів

Коментувати
Спорт

Дивіться також

Козак, який розрубав Зеленському огірок, захотів стати депутатом

Найбільший прапор України підняли в Києві. Фото та відео

Лукашенко наказав вжити "найжорсткіших заходів" для захисту Білорусі

У Кам'янському міст через Дніпро не пережив дощу і обвалився: влада заявляла, що він міцний

У Києві п'яний водій сміттєвоза переїхав матір із дитиною. Фото 18+