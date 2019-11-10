Українець за 30 секунд переміг страшним нокаутом: спортивні підсумки 9 листопада

Український кікбоксер за 30 секунд переміг страшним нокаутом і боєць MMA божевільним нокаутом на 16-й секунді "відірвав голову" суперникові

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 листопада.

Крім того, українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг, а дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

Український кікбоксер за 30 секунд переміг страшним нокаутом

Боєць MMA божевільним нокаутом на 16-й секунді "відірвав голову" суперникові

Українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг

Вперше в історії! Український плавець встановив світовий рекорд

"Все життя": дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля

Промоутер Усика підтвердив нового суперника для українця

"Він загине": Леоненко поставив "діагноз" Циганкову

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!