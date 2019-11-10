Українець за 30 секунд переміг страшним нокаутом: спортивні підсумки 9 листопада

Український кікбоксер за 30 секунд переміг страшним нокаутом і боєць MMA божевільним нокаутом на 16-й секунді "відірвав голову" суперникові
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 листопада.
Крім того, українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг, а дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
Український кікбоксер за 30 секунд переміг страшним нокаутом
Боєць MMA божевільним нокаутом на 16-й секунді "відірвав голову" суперникові
Українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг
Вперше в історії! Український плавець встановив світовий рекорд
"Все життя": дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля
Промоутер Усика підтвердив нового суперника для українця
"Він загине": Леоненко поставив "діагноз" Циганкову
В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!