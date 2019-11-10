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10 листопада • оновлено в 10:20
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Українець за 30 секунд переміг страшним нокаутом: спортивні підсумки 9 листопада

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Український кікбоксер за 30 секунд переміг страшним нокаутом і боєць MMA божевільним нокаутом на 16-й секунді "відірвав голову" суперникові

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 9 листопада.

Українець за 30 секунд переміг страшним нокаутом: спортивні підсумки 9 листопада

Крім того, українська фітнес-модель знялася голою з колодою між ніг, а дружина Шумахера зробила визнання про Міхаеля. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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