Українець – без фіналу, Роналду – без глядачів: як коронавірус вдарив по світовому спорту

За лічені тижні коронавірус вирвався з Китаю та Азії, стрибнувши в Європу. Такий розвиток подій не міг пройти повз спорт, змушуючи закривати трибуни та зупиняти цілі чемпіонати.

Хоча глобально світовий спорт ще живе за повсякденний графік, але з кожним днем в Азії та Італії доводиться застосовувати нові заходи, а приїжджим командам/спортсменам - йти на жертви заради безпеки. А далі - питання про майбутні Євро-2020 та Олімпіаду...

OBOZREVATEL розповідає, яких "дров вже наламав" коронавірус в світі спорту та з якими подіями доведеться розпрощатися (мінімум на пару тижнів).

Китай, Японія і Південна Корея - поки не до футболу, а збірну відправили закордон

Зі спалахом коронавирусної інфекції в китайському місті Ухань та подальшим введенням карантину в багатьох китайських містах футбол в Піднебесній "самоусунувся" сам по собі. Новий сезон мав розпочатися 22 березня, але тепер початок турніру перенесено на невизначений термін. Така ж ситуація з національною лігою й в Південній Кореї, де сезон мав розпочатися 29 лютого. Але 1 тур (поки тільки він) перенесений.

Хоч і в масках, але японські вболівальники встигли відвідати матчі 1 туру нового сезону J Ліги

В Японії, на відміну від своїх материкових сусідів, уже встигли провести 1 тур J-Ліги, але через часті випадки захворюваності теж вирішили поставити футбол "на паузу". Всім командам оголошені канікули до 15 березня. "J-Ліга прийняла важливе рішення щодо поширення інфекції коронавируса. Урядові рекомендації включали обмеження на наступні пару тижнів, і оскільки в цей період в J-Лізі проводилося так багато великих заходів, ми відчули, що повинні прийняти таке рішення", - сказав на спеціальній прес-конференції голова Ліги Міцуру Мурай.

Повертаючись до Китаю, також варто відзначити рішення щодо матчів національної збірної, яка навесні проведе перші відбіркові матчі ЧС-2022 (проти Мальдів і Гуаму). Китайська "націоналка" таки збереться і зіграє їх, але домашнім полем в цих іграх виступить Таїланд.

Формула-1 "поїхала" з Шанхая

Цілком прогнозовано згорнула свій найближчий захід у Китаї й Формула-1 - етап Гран-прі в Шанхаї перенесений з квітня на невизначений термін.

Гонка Формули-1

"Рішення про перенесення гонки було прийнято на прохання шанхайського промоутера з метою забезпечити здоров'я та безпеку персоналу, учасників чемпіонату та вболівальників", - свідчить офіційна заява Формули-1. Із заяви також зрозуміло, що проведення етапу в Китаї в 2020-му - взагалі під великим питанням. Шанхайський етап - лише один з 22-х частин Гран-прі, і його перенесення в іншу країну ніяк не вплине на загальну картину сезону Формули.

Зачохлюють ракетки до літа

Якщо Китай з міжнародних змагань позбувся матчів збірної та Формули 1, то Південна Корея поки не може розраховувати на чемпіонат світу по одному з улюблених видів спорту азійців - настільного тенісу.

ЧС повинен був пройти в корейському Пусані з 22-го по 29 березня, але організатори не зважилися відкривати світовий турнір в нинішніх умовах. Тому чемпіонат перенесений аж на червень (21-28 червня).

Італійський футбол поки тримається, але лише в закритому режимі

В Європу коронавірус завітав через північ Італії, де зосереджено мало не половина італійського футюбольного бомонду. "Ювентус", "Мілан", "Інтер" і "Аталанта" з "Фіорентиною", "Сампдорією", "Торіно" та "Дженоа" - це все якраз північ, який опинився під загрозою.

"Інтер" зіграє з "Ювентусом" при порожніх трибунах

У швидкому темпі поширення вірусу італійці просто не могли не вжити заходів щодо футболу - однієї з найбільш масових розваг на Апеннінах. У підсумку відразу 4 матчі 25 туру Серії А, які повинні були пройти в північних містах (Верона, Бергамо, Мілан і Турін), були перенесені на різні дати навесні.

Більш того, федерація відразу ж прийняла рішення далі проводити матчі зовсім без глядачів! У тому числі й одне з головних італійських дербі - "Ювентус" - "Інтер". Тренери в цілому незадоволені таким рішенням (хоча ставляться з розумінням заради безпеки, але більше ратують саме за перенесення на майбутнє, ніж за закриття трибун). Однак в федерації вдаються до перенесень в останню чергу, щоб не порушити календар і не зіпсувати збірній підготовку до Євро-2020.

Але в інших лігах нижче рангом (починаючи вже з другого за силою дивізіону - Серії В) ситуація розглядається куди простіше. Матчі скасовують з переносами на невизначений термін - з початку спалаху коронавируса в різних лігах скасовано вже 42 гри.

Болгари приїхали в рукавичках

Під загрозою перенесення з Мілана був також і поєдинок Ліги Європи між "Інтером" і "Лудогорцем" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Незважаючи на те, що коронавірус поширюється саме в цих місцях, УЄФА не виіршив переносити матч з Мілана. Обмежилися мірою "без глядачів".

"Лудогорець" в Мілані Фото Daniele Mari

Втім, болгарський клуб вже публічно висловлював стурбованість щодо проведення матчу в Мілані в нинішній період. Але коли стало ясно, що таки доведеться летіти в Італію, болгари прийняли всі запобіжні заходи та заявилися не тільки в масках, але і в рукавичках.

Дійшов до фіналу та програв коронавірусу

Український тенісист Ілля Марченко хоч і не піддався враженню коронавірусом, але вже встиг постраждати через нього. Марченко дійшов до фіналу "Челенджера" АТР в італійському Бергамо, але поборотися за головний турнір йому так і не судилося.

Ілля Марченко

"Мені зателефонував супервайзер і повідомив про рішення скасувати гру. Чи могли ми провести фінал при порожніх трибунах? Ні, без глядачів теж не дозволили італійська влада. На жаль, в даній ситуації ні ми, ні організатори турніру не в силах щось зробити" , - сказав тенісист в коментарі порталу Великий теніс України.

Ірландія рада відмовитися від регбі з Італією

7 березня в Дубліні повинен був відбутися матч 4-го туру Кубка шести націй з регбі між збірними Ірландії та Італії. Але самі італійці вирішили, що в даній ситуації поки не готові відправляти свою команду в інші країни і ускладнювати обстановку.

"Союз регбістів Ірландії повністю згоден з цими заходами. Ми негайно почнемо роботу з партнерами по Кубку шести націй, щоб матч був перенесений. Сподіваюся, що нова дата стане відома в найближчі дні", – повідомив журналістам глава Союзу регбістів Ірландії Філіп Браун після зустрічі з міністром охорони здоров'я Ірландії.

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