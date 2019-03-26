Україна здобула неймовірну перемогу у відборі на Євро: спортивні підсумки 25 березня

Україна на останній хвилині вирвала вольову перемогу над Люксембургом у відборі Євро-2020, а боксер з Харкова відправив екс-чемпіона світу в фантомний нокаут. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 25 березня.

Крім того, український боксер здобув ефектну перемогу нокаутом в США і Усика позбавлять чемпіонського пояса заради боксера з команди Путіна. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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