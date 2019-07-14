Україна з історичним антирекордом завершила Універсіаду

Збірна України посіла 11-е підсумкове місце на Універсіаді-2019, яка з 3 по 14 липня проходила в Неаполі.

Вперше в історії наша команда не потрапила в підсумковий топ-10 медального заліку Універсіади.

Всього в скарбничці української збірної 20 нагород: 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових.

Золоті медалі збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, у стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника. Інцидент потрапив в ефір телетрансляції.

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