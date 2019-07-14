Україна з історичним антирекордом завершила Універсіаду

Збірна України посіла 11-е підсумкове місце на Універсіаді-2019, яка з 3 по 14 липня проходила в Неаполі.
Вперше в історії наша команда не потрапила в підсумковий топ-10 медального заліку Універсіади.
Всього в скарбничці української збірної 20 нагород: 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових.
Золоті медалі збірної України
Марина Бех-Романчук, стрибки в довжину
Ольга Корсун, потрійний стрибок
Юлія Чумаченко, стрибки в висоту
Ірина Климець, метання молота
Жіноча збірна України, біг, естафета 4 по 400 м
Єва Мелещук, художня гімнастика, вправа з булавами
Як повідомляв OBOZREVATEL, у стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника. Інцидент потрапив в ефір телетрансляції.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Універсіада" на сайті "OBOZREVATEL".