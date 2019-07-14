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Україна з історичним антирекордом завершила Універсіаду

11.6т Читати матеріал російською

Збірна України посіла 11-е підсумкове місце на Універсіаді-2019, яка з 3 по 14 липня проходила в Неаполі.

Вперше в історії наша команда не потрапила в підсумковий топ-10 медального заліку Універсіади.

Всього в скарбничці української збірної 20 нагород: 6 золотих, 7 срібних і 7 бронзових.

Україна з історичним антирекордом завершила Універсіаду

Золоті медалі збірної України

Марина Бех-Романчук, стрибки в довжину

Ольга Корсун, потрійний стрибок

Юлія Чумаченко, стрибки в висоту

Ірина Климець, метання молота

Жіноча збірна України, біг, естафета 4 по 400 м

Єва Мелещук, художня гімнастика, вправа з булавами

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника. Інцидент потрапив в ефір телетрансляції.

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Універсіада
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Калмыков Виктор
Калмыков Виктор
А при чём тут Украина к этим спортсменам?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вонючая паРРаша даже Японии просрала! Уб.людки помойные!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Скот расейский уже тут. Мычит, бычье расейское. Тупому быд.лу все равно, о чем мычать. Ему приказали.
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