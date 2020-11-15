Україна увійшла в історію Ліги націй: спортивні підсумки 14 листопада

Українські гандболістки влаштували масову бійку "стінка на стінку", а Україна увійшла в історію Ліги націй.

Крім того, знаменитого російського бійця MMA побили в Москві і збірна України без хворих лідерів програла Німеччині в Лізі націй.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 14 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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