Україна націлилася на проведення Олімпіади: у Зеленського озвучили деталі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів нараду, на якій обговорювалося питання будівництва високогірного всесезонного спортивно-туристичного кластера "Боржава".

Як повідомляється на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, за дорученням Володимира Зеленського Національний олімпійської комітет (НОК) і Офіс Президента розглядає можливість приїзду в країну глави Міжнародного олімпійського комітету (МОК), щоб показати, як Україна готується до подачі заявки на проведення Олімпійських ігор .

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що президент НОК Сергій Бубка працює над подачею заявки на проведення Олімпіади в 2028-му або 2030 році. Відзначається, що це дасть поштовх до розвитку масового спорту в країні, зокрема його зимових видів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що Україна може подати спільну заявку на проведення ОІ з Білоруссю.