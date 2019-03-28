УЄФА завів справу на Україну: спортивні підсумки 27 березня

УЄФА завів офіційну справу на збірну України через Мораеса і коханка Путіна вперше розповіла про сім'ю. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 27 березня.

Крім того, суперник України потрапив у пастку через справу Мораеса і росЗМI вказало на важливу деталь в скандалі з Жуніором. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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