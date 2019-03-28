МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини спорту

УЄФА завів справу на Україну: спортивні підсумки 27 березня

1.1тЧитати матеріал російською

УЄФА завів офіційну справу на збірну України через Мораеса і коханка Путіна вперше розповіла про сім'ю. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини середи, 27 березня.

УЄФА завів справу на Україну: спортивні підсумки 27 березня

Крім того, суперник України потрапив у пастку через справу Мораеса і росЗМI вказало на важливу деталь в скандалі з Жуніором. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

Офіційно: УЄФА завів справу на збірну України через Мораеса

"Ледве відірвав ж*пу": чемпіон світу, який кинув виклик Кличку, висміяв кривдника українця

Коханка Путіна вперше розповіла про родину

Суперник України потрапив у пастку через справу Мораеса

Не п'ять, а два: росЗМI вказало на важливу деталь у скандалі з Мораесом

Боєць MMA застрелив дружину і наклав на себе руки

Усика до дебюту в хевівейті готує сексуальна тренерка: фотофакт

Мораес відреагував на скандал зі збірною України

"От не*єр робити": Вацко підколов Люксембург за офіційний протест щодо збірної України

"А якби вкрали?" Юрист оцінив ситуацію України в скандалі з Мораесом

"Побив якусь собаку": Ломаченко поставив на місце боксера, який обіцяв його "вбити"

Португальський адвокат відмовився від слів у справі про покарання збірної України

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки