УЄФА відібрав в України місце у Лізі Європи: спортивні підсумки 12 грудня

УЄФА позбавив Україну путівки в груповий етап Ліги Європи, а знаменитий ексгравець "Шахтаря" потрапив у важкому стані в лікарні через COVID-19

Крім того, Луческу прокоментував скандальний матч з "Колосом" в УПЛ і один з головних талантів "Динамо" отримав важку травму в останньому матчі сезону.

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