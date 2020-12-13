УЄФА відібрав в України місце у Лізі Європи: спортивні підсумки 12 грудня
УЄФА позбавив Україну путівки в груповий етап Ліги Європи, а знаменитий ексгравець "Шахтаря" потрапив у важкому стані в лікарні через COVID-19
Крім того, Луческу прокоментував скандальний матч з "Колосом" в УПЛ і один з головних талантів "Динамо" отримав важку травму в останньому матчі сезону.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 12 грудня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такi матеріали:
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