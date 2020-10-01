Уболівальники на Лізі чемпіонів у Києві: УЄФА назвав умову

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дозволив присутність 30% глядачів від місткості стадіону на матчах збірних і єврокубків, повідомляє пресслужба організації.

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив це рішення після успішного тестового матчу, який відбувся 24 вересня в межах Суперкубка УЄФА в Будапешті.

Кількість глядачів буде обмежено максимум 30 відсотками від місткості стадіону, а фанатів гостьових команд не буде допущено на стадіони до подальшого повідомлення. Матчі УЄФА не можуть проводитися з глядачами, якщо це не дозволено місцевою владою.

Зазначимо, що в Міністерстві охорони здоров'я України підтвердили можливість проведення міжнародних клубних матчів і зустрічей національних збірних з уболівальниками в "зеленій" і "жовтій" карантинних зонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із понеділка, 5 жовтня, в Україні почне діяти новий розділ на карантинні зони, введений через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Нагадаємо, що "Динамо" і "Шахтар" вже отримали суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів. Обидва клуби проводитимуть матчі в Києві на НСК "Олімпійський".