У збірної України смерть від коронавiрусу: спортивні підсумки 25 липня
Лікар збірної України з футболу помер від коронавiрусу в 48 років і в боксі оформлений найшвидший нокаут в історії.
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Крім того, виповнилося 6 років, як українського воротаря розстріляли в "ДНР" за синьо-жовтий прапор, а футболісти "Зеніту" розбили кришталевий кубок, святкуючи перемогу в турнірі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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