У виразах не соромляться: фанати "Спартака" виступили із заявою по ДТП з Єфремовим

Фанати московського "Спартака" виступили проти показового процесу над актором Михайлом Єфремовим, який влаштував смертельне ДТП 8 червня.

Єфремов є відомим вболівальником "червоно-білих", але в той же час ультрас засудили артиста за те, що той сів п'яним за кермо.

Михайло Єфремов "Спорт-Експрес"

"Вболівальники "Спартака" засуджують Єфремова. У виразах не соромляться. Але в той же час проти показового процесу. Що заслужив, то нехай і отримає. За кермо він сів, тому що втратив здатність контролювати свої дії в стані алкогольного сп'яніння. Рано чи пізно це чекає будь-якого алкоголіка, який встигає дожити до такої стадії алкоголізму", – заявив Газета.Ru керівник фанатського проекту FansHotline24 Олег Семенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті ДТП в Москві, яке спровокував Михайло Єфремов, загинув 57-річний Сергій Захаров. Пізніше актора відпустили під підписку про невиїзд, що обурило спортивного коментатора Дмитра Губернієва.

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