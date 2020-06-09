Головна Новини
9 червня • оновлено в 13:38
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини спорту

У виразах не соромляться: фанати "Спартака" виступили із заявою по ДТП з Єфремовим

3.4т
Читати матеріал російською

Фанати московського "Спартака" виступили проти показового процесу над актором Михайлом Єфремовим, який влаштував смертельне ДТП 8 червня.

Єфремов є відомим вболівальником "червоно-білих", але в той же час ультрас засудили артиста за те, що той сів п'яним за кермо.

Михайло Єфремов

Михайло Єфремов

"Спорт-Експрес"

"Вболівальники "Спартака" засуджують Єфремова. У виразах не соромляться. Але в той же час проти показового процесу. Що заслужив, то нехай і отримає. За кермо він сів, тому що втратив здатність контролювати свої дії в стані алкогольного сп'яніння. Рано чи пізно це чекає будь-якого алкоголіка, який встигає дожити до такої стадії алкоголізму", – заявив Газета.Ru керівник фанатського проекту FansHotline24 Олег Семенов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в результаті ДТП в Москві, яке спровокував Михайло Єфремов, загинув 57-річний Сергій Захаров. Пізніше актора відпустили під підписку про невиїзд, що обурило спортивного коментатора Дмитра Губернієва.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Михайло Єфремов
Тег
Спартак Москва
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Спорт

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 27 856.

    Вилікувалися: 12 412. Померли: 810.

  • У світі захворіли більше 7,1 млн осіб, загинули – більше 407 тисяч.

  • У США заявили, що знайшли доказ поширення коронавірусу в Китаї ще влітку-2019.

  • До саморобних масок озвучили нову вимогу – тільки так вони зможуть захистити.

  • У ВООЗ заявили, що ситуація з пандемією коронавірусу в Європі поліпшується, проте в цілому в світі вона стає все гіршою.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Валенсия
VS
Леванте
Тотал больше 3
1.94 Сделать ставку
Гранада
VS
Хетафе
Тотал меньше 2
1.74 Сделать ставку
Хоффенхайм
VS
Лейпциг
Обе забьют и тотал больше 3.5
2.06 Сделать ставку
Белененсеш
VS
Гимарайнш
Белененсеш не проиграет
2.08 Сделать ставку
Севилья
VS
Бетис
Обе забьют
1.80 Сделать ставку
forZe
VS
FATE
Победа forZe с форой в -3,5 раунда
1.72 Сделать ставку
SMASH
VS
Endpoint
Победа Endpoint
1.65 Сделать ставку
BIG
VS
FaZe
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
G2
VS
NaVi
Победа NaVi
1.70 Сделать ставку
Astralis
VS
NiP
Победа NiP
1.70 Сделать ставку