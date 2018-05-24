У Валуєва виявили рідкісну пухлину мозку: екс-боксер зробив визнання

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Микола Валуєв завершив спортивну кар'єру через пухлину мозку.

Лікарі-ендокринологи поставили йому діагноз акромегалія. Про це повідомляє "Lenta.ru" з посиланням на "Матч ТБ".

"Я через це такий великий-високий. Це вид доброякісної пухлини в мозку, її треба вчасно видаляти. Інакше це може привести до дуже негативних наслідків, аж до летального результату. Ось на тлі цього довелося закінчити. Хоча якби було по- іншому, я б ще подумав", - розповів він.

Валуєв завершив боксерську кар'єру в 2010 році. Він двічі ставав чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі. Крім того, спортсмен провів 52 боя на професійному рингу, в яких здобув 50 перемог - 34 нокаутом. На його рахунку всього дві поразки.

У Держдумі РФ він почав працювати з 2011 року після завершення спортивної кар'єри. Він є першим заступником голови комітету з екології та охорони навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Валуєв потрапив до бази злочинців українського центру "Миротворець" через участь в пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму.