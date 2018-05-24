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У Валуєва виявили рідкісну пухлину мозку: екс-боксер зробив визнання

7.5тЧитати новину російською

Депутат нелегітимної Державної думи Росії Микола Валуєв завершив спортивну кар'єру через пухлину мозку.

Лікарі-ендокринологи поставили йому діагноз акромегалія. Про це повідомляє "Lenta.ru" з посиланням на "Матч ТБ".

"Я через це такий великий-високий. Це вид доброякісної пухлини в мозку, її треба вчасно видаляти. Інакше це може привести до дуже негативних наслідків, аж до летального результату. Ось на тлі цього довелося закінчити. Хоча якби було по- іншому, я б ще подумав", - розповів він.

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Валуєв завершив боксерську кар'єру в 2010 році. Він двічі ставав чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі. Крім того, спортсмен провів 52 боя на професійному рингу, в яких здобув 50 перемог - 34 нокаутом. На його рахунку всього дві поразки.

У Держдумі РФ він почав працювати з 2011 року після завершення спортивної кар'єри. Він є першим заступником голови комітету з екології та охорони навколишнього середовища.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2017 року Валуєв потрапив до бази злочинців українського центру "Миротворець" через участь в пропагандистських акціях на території окупованого Росією Криму.

Особа
Микола Валуєв
Місце
Росія
Об'єкт
спорт
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Иванов Юрий
Иванов Юрий
Если плод при родах идет вперед ногами, то как результат безформенный череп и растянутый мозг. Догадайтесь с трех раз - как это сказывается на физиологических способностях этого человека.
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Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
У валуева есть мозг? Вау, єто новость!
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Игорь Комличенко
Игорь Комличенко
Piston Raseyanskiy, у него мозг в заднем проходе.
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Mazur Igor
Mazur Igor
Piston Raseyanskiy, у валуева мозга как у чучела из сказки
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