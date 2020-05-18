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18 травня • оновлено в 19:35
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"У труні бачили": українська ексчемпіонка назвала Усика та Ломаченка агентами Кремля

  • Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в російському фільмі "Здрастуй, брате, Христос Воскрес"

  • У зйомках також взяв участь митрополит Онуфрій

  • Усик і Ломаченко назвали росіян братами і заявили про те, що не припинять з ними спілкуватися

  • Обидва боксери не визнають військової агресії Росії щодо України

12.5т
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Боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко, свідомо чи ні, є агентами Кремля і ведуть російську пропаганду в Україні.

Таку думку в інтерв'ю gazeta.ua висловила колишня чемпіонка світу з кікбоксингу й експретендентка на чемпіонський пояс у професійному боксі Олена Твердохліб. За її словами, Усик, заробляючи мільйони і маючи нерухомість у Криму, побоюється діяльності ФСБ.

"В Усика по-іншому просто не вийде, поки Крим залишається окупованим. В нього й особиста нерухомість у Криму, і родичі в Криму з нерухомістю. Їх негайно поставлять під прес, якщо Усик не погодиться виконувати певні "прохання" ФСБ. Вони є агентами Кремля, безумовно. І жодна масова критика вболівальників не зупинить і не змінить "світогляд" Усика чи Ломаченка. Бо це люди, які вже заробили мільйони і їм є що втрачати. А позбавити їх радощів життя може ФСБ. Тому вони бояться ФСБ значно більше ніж уболівальників, яких вони "в гробу бачили", як і усіх тих, хто загинув за Незалежність України. Бо це не їх війна, вони за мир... за "русскій мір", – заявила Твердохліб.

"У труні бачили": українська ексчемпіонка назвала Усика та Ломаченка агентами Кремля

Як повідомляв OBOZREVATEL, український борець, депутат від партії "Слуга народу" Жан Беленюк дав пораду всім спортсменам, натякнувши на непатріотичну позицію Олександра Усика.

Нагадаємо, Усик зробив низку скандальних висловлювань про єдність Росії та України, а також показав, як нокаутував "диванного критика". У відповідь Олександру кинув виклик борець Богдан Грицай, який запропонував боксеру провести бій без правил.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Василь Ломаченко Олександр Усик
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