У Росії захопилися збірної України на ЧС U-20: спортивні підсумки 21 червня

Росіяни не можуть: тренер збірної Росії відреагував на перемогу України на ЧС U-20, зізнавшись в перевазі нашої команди, а екс-чемпіон світу кинув виклик Усіку
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Крім того, лідер збірної України U-20 зробив відверту заяву, а екс-чемпіон світу кинув виклик Усику. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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