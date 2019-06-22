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У Росії захопилися збірної України на ЧС U-20: спортивні підсумки 21 червня

1.7тЧитати матеріал російською

Росіяни не можуть: тренер збірної Росії відреагував на перемогу України на ЧС U-20, зізнавшись в перевазі нашої команди, а екс-чемпіон світу кинув виклик Усіку

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 21 червня.

У Росії захопилися збірної України на ЧС U-20: спортивні підсумки 21 червня

Крім того, лідер збірної України U-20 зробив відверту заяву, а екс-чемпіон світу кинув виклик Усику. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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