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У Росії потонув чемпіон світу з плавання: спортивні підсумки 31 серпня

1.1т Читати матеріал російською

Чемпіон світу з плавання втопився в Росії і Ярмоленко забив фантастичний гол в Англії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 31 серпня.

У Росії потонув чемпіон світу з плавання: спортивні підсумки 31 серпня

Крім того, фанати в Лондоні оточили Усика і змусили виконати їх прохання, а киянин відвідав "Донбас Арену" і розповів, як помирає стадіон. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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