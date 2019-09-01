У Росії потонув чемпіон світу з плавання: спортивні підсумки 31 серпня

Чемпіон світу з плавання втопився в Росії і Ярмоленко забив фантастичний гол в Англії. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 31 серпня.
Крім того, фанати в Лондоні оточили Усика і змусили виконати їх прохання, а киянин відвідав "Донбас Арену" і розповів, як помирає стадіон. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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