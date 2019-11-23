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23 листопада • оновлено в 09:39
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У Росії образили українського футболіста: спортивні підсумки 22 листопада

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Ексфутболісти збірної Росії образили українського футболіста, а Уайлдер посміявся над словами Ломаченка. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини п'ятниці, 22 листопада.

У Росії образили українського футболіста: спортивні підсумки 22 листопада

Крім того, Україна дізналася ще 8 можливих суперників на Євро-2020, а Гвоздик відверто висловився після поразки від Бетербієва. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Максим Богданов
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