У Росії хочуть організувати бій Усика та Грицая

Михайло Морозов Спорт 11:58, 19.05.2020

Російські та японські промоутери можуть зайнятися організацією бою між Олександром Усиком і Богданом Грицаєм за правилами змішаних єдиноборств.

Як повідомляє видання boxing-mma.com, люди, які організовували поєдинок бійця MMA Олександра Емельяненка і пауерліфтера Михайла Кокляева, почали цікавитися можливістю проведення бою між Усиком і Грицаєм. З огляду на те, що український борець не поїде в Росію, поєдинок можуть організувати на нейтральній території – в Мінську, де немає заборони на присутність вболівальників на масових заходах.

Олександр Усик - Богдан Грицай
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Що стосується японських промоутерів, то вони хочуть повернути спорт у країну, яка в цьому році залишилася без Олімпійських ігор в Токіо. Вони готові провести бій між українцями в липні-серпні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше чемпіон світу з кікбоксингу з України Павло Журавльов висловився про конфлікт Усика і Грицая.

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